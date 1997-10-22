Чертулова александра сергеевна
Место рождения
Дата рождения04.11.1915
Дата смерти22.10.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
мать сирота агафья
Рождение ребёнка
09.11.1941
Отец ребёнка: Попов михаил всеволодович
Березники, город Березники, Пермский край
Смерть
22.10.1997
Нижнекундрюченская, Усть-Донецкий муниципальный район, Ростовская область