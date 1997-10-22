Чертулова александра сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чертулова александра сергеевна

Место рождения

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

Дата рождения

04.11.1915

Дата смерти

22.10.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
мать сирота агафья
Рождение ребёнка
09.11.1941

Сын: Попов валерий михайлович

Отец ребёнка: Попов михаил всеволодович

Березники, город Березники, Пермский край
Смерть
22.10.1997
Нижнекундрюченская, Усть-Донецкий муниципальный район, Ростовская область

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