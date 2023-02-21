Афонасьев Леонид Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонасьев Леонид Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Афанасьев Константин Емельянович

Мать: Афонасьева Ольга Трофимовна

Рождение ребёнка
15.07.1965

Дочь: Афонасьева Людмила Леонидовна

Мать ребёнка: Горохова Афонасьева Валентина

Рождение ребёнка
16.08.1970

Дочь: Афонасьева Светлана Леонидовна

Мать ребёнка: Горохова Афонасьева Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горохова Афонасьева Валентина

Смерть
Неизвестно
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