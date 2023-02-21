Афонасьев Леонид Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.07.1965
Дочь: Афонасьева Людмила Леонидовна
Мать ребёнка: Горохова Афонасьева Валентина
Рождение ребёнка
16.08.1970
Дочь: Афонасьева Светлана Леонидовна
Мать ребёнка: Горохова Афонасьева Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно