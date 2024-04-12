Кырченов Викул Петров
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смерти1814
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Рождение ребёнка
1800
Сын: Кырченов Александр Викулов
Мать ребёнка: Кырченова Параскева Никитина
Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Вторая жена
Кырченовский поч. Тохтинская вол. Орловский у. Вятская г.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1814