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Кырченов Викул Петров

Место рождения

Кырченовской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1771

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Кырченов Петр Федотов

Мать: Кырченова Акилина Афонасьева

Кырченовской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1800

Сын: Кырченов Александр Викулов

Мать ребёнка: Кырченова Параскева Никитина

Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1803

Сын: Кырченов Миней Викулов

Мать ребёнка: Вторая жена

Кырченовский поч. Тохтинская вол. Орловский у. Вятская г.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кырченова Параскева Никитина

Смерть
1814
Кырченовской, Орловский уезд, Вятская губерния
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