Протасова Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1973
Отец: Ефимов Александр
Мать: Ефимова Мария Петоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Протасова Анна
Отец ребёнка: Протасов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
21.07.1994
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.11.2010
Сын: Протасов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Протасов Василий Николаевич