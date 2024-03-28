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Протасова Елена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1973

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1973

Отец: Ефимов Александр

Мать: Ефимова Мария Петоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Протасова Анна

Отец ребёнка: Протасов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
21.07.1994

Сын: Протасов Илья Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.11.2010

Сын: Протасов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Протасов Василий Николаевич

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