Шайдуров Григорий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смерти14.05.1865
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Шайдуров Константин Миронович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Шайдуров Семен Григорьевич
Мать ребёнка: Шайдурова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
24.06.1820
Сын: Шайдуров Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Шайдурова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
12.02.1822
Сын: Шайдуров Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Шайдурова Евдокия Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.05.1865