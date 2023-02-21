Шайдуров Григорий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайдуров Григорий Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

14.05.1865

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Шайдуров Константин Миронович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Шайдуров Семен Григорьевич

Мать ребёнка: Шайдурова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
24.06.1820

Сын: Шайдуров Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Шайдурова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
12.02.1822

Сын: Шайдуров Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Шайдурова Евдокия Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.05.1865
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