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Мустаев Сагит Хафизович

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

05.02.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

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1949 г.р.
1951 г.р.
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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1893

Отец: Мустаев Хафиз

Мать: не указана

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мустаева Разия Хайруллиевна

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мустаева Разия Хайруллиевна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мустаева Разия Хайруллиевна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мустаева Разия Хайруллиевна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Мустаева (Мустаева) Разифа Сагитовна

Мать ребёнка: Мустаева Разия Хайруллиевна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.06.1951

Сын: Мустаев Фарих Сагитович

Мать ребёнка: Мустаева Разия Хайруллиевна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мустаева Разия Хайруллиевна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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