Мустаев Сагит Хафизович
Место рождения
Дата рождения05.02.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1893
Отец: Мустаев Хафиз
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.08.1940
Рождение ребёнка
1942
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Мустаева (Мустаева) Разифа Сагитовна
Мать ребёнка: Мустаева Разия Хайруллиевна
Рождение ребёнка
25.06.1951
Мать ребёнка: Мустаева Разия Хайруллиевна
Рождение ребёнка
22.07.1955
Смерть
Неизвестно