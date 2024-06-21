Иванов Виктор Иванович 20.05.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванов Виктор Иванович

Место рождения

Ивановка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

20.05.1927

Дата смерти

27.07.1991

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

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Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1927

Отец: Иванов Иван Васильевич

Мать: (Ivanova) Иванова (Talvitie (Pikkukangas)) Maria Matilda Elias-Heikintytär

Ивановка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
25.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Рощупкина) Елена Степановна

Колывань, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Рощупкина) Елена Степановна

Колывань, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
27.07.1991

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