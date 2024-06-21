Иванов Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения20.05.1927
Дата смерти27.07.1991
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1927
Отец: Иванов Иван Васильевич
Мать: (Ivanova) Иванова (Talvitie (Pikkukangas)) Maria Matilda Elias-Heikintytär
Рождение ребёнка
25.07.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Рощупкина) Елена Степановна
Рождение ребёнка
19.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Рощупкина) Елена Степановна
Смерть
27.07.1991