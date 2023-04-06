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Розов Семен Николаевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
С 1790
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Священник Кирилловской Рощенской церкви г. Вологды.
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Розова Елизавета Семеновна

Мать ребёнка: Розова Татьяна Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Розова Александра Семеновна

Мать ребёнка: Розова Татьяна Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Розова Клавдия Семеновна

Мать ребёнка: Розова Татьяна Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Розова Анна Семеновна

Мать ребёнка: Розова Татьяна Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Розова Татьяна Ивановна

Смерть
1830
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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