Розов Семен Николаевич
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смерти1830
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
С 1790
Священник Кирилловской Рощенской церкви г. Вологды.
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Розова Елизавета Семеновна
Мать ребёнка: Розова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Розова Александра Семеновна
Мать ребёнка: Розова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Розова Клавдия Семеновна
Мать ребёнка: Розова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Розова Анна Семеновна
Мать ребёнка: Розова Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Розова Татьяна Ивановна
Смерть
1830