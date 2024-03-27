Бибикамал Мухаметгалим Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибикамал Мухаметгалим Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1876

Сын: Илмурзин Нигматзян Мухаметзянов

Отец ребёнка: Илмурзин Мухаметзян Мухаметрахимов

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
08.07.1887

Сын: Илмурзин Миннихузя Мухаметзян Улы

Отец ребёнка: Илмурзин Мухаметзян Мухаметрахимов

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
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