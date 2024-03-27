Бибикамал Мухаметгалим Кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
01.12.1876
Сын: Илмурзин Нигматзян Мухаметзянов
Отец ребёнка: Илмурзин Мухаметзян Мухаметрахимов
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
08.07.1887
Сын: Илмурзин Миннихузя Мухаметзян Улы
Отец ребёнка: Илмурзин Мухаметзян Мухаметрахимов
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно