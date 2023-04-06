Слоева Евстолия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСлоева Евстолия Павловна

Слоева Евстолия Павловна

avatar

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
С 1874 по 1918
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Служащая Вологодского губернского земства.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close