Фаина Израильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаина Израильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Израиль

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин Алексей

Рождение ребёнка
05.01.1905

Дочь: Ильина Ася Алексеевна

Отец ребёнка: Ильин Алексей

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Иткина-Ильина Элла Алексеевна

Отец ребёнка: Ильин Алексей

Смерть
Неизвестно

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