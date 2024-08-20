Фаина Израильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Израиль
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ильин Алексей
Рождение ребёнка
05.01.1905
Дочь: Ильина Ася Алексеевна
Отец ребёнка: Ильин Алексей
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Иткина-Ильина Элла Алексеевна
Отец ребёнка: Ильин Алексей
Смерть
Неизвестно