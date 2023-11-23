Анна Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Герасимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симеон Кондратьев

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Прасковья Семенова

Отец ребёнка: Симеон Кондратьев

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Дарья Семенова

Отец ребёнка: Симеон Кондратьев

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Анна Семенова

Отец ребёнка: Симеон Кондратьев

Смерть
Неизвестно

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