Анна Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Симеон Кондратьев
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Прасковья Семенова
Отец ребёнка: Симеон Кондратьев
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Дарья Семенова
Отец ребёнка: Симеон Кондратьев
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Анна Семенова
Отец ребёнка: Симеон Кондратьев
Смерть
Неизвестно