Мельников Владимир Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1935
Отец: Смирнов Василий
Мать: Смирнова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Сергей Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1958
Дочь: Крючкова (Мельникова) Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1962
Дочь: Терехова (Мельникова) Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Мельникова (Паукова) Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
18.09.1967
Сын: Мельников Игорь Владимирович
Мать ребёнка: Мельникова (Паукова) Мария Гавриловна
Смерть
Неизвестно