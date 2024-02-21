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Мельников Владимир Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1935

Отец: Смирнов Василий

Мать: Смирнова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова (Паукова) Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Сергей Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1958

Дочь: Крючкова (Мельникова) Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1962

Дочь: Терехова (Мельникова) Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Мельникова (Паукова) Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
18.09.1967

Сын: Мельников Игорь Владимирович

Мать ребёнка: Мельникова (Паукова) Мария Гавриловна

Смерть
Неизвестно

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