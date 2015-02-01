Романова (Герасимова) Зинаида Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Герасимова) Зинаида Григорьевна

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Место рождения

Новосидориха, Шатура, Московская область

Дата рождения

06.11.1930

Дата смерти

01.02.2015

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

Около 1939 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1930

Отец: Герасимов Григорий Калинович

Мать: Герасимова (Епифанова) Анастасия Петровна

Новосидориха, Шатура, Московская область
Бракосочетание
Около 1962

Муж: Романов Василий Федорович

Рождение ребёнка
16.09.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Василий Федорович

Новосидориха, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
21.03.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Василий Федорович

Новосидориха, Шатура, Московская область
Смерть
01.02.2015
Новосидориха, Шатура, Московская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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