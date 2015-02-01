Романова (Герасимова) Зинаида Григорьевна
Место рождения
Дата рождения06.11.1930
Дата смерти01.02.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1930
Бракосочетание
Около 1962
Рождение ребёнка
16.09.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романов Василий Федорович
Рождение ребёнка
21.03.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романов Василий Федорович
Смерть
01.02.2015
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно