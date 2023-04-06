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Семенюта (Онищенко) Оксана Владимировна
Семенюта (Онищенко) Оксана Владимировна
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Место рождения
Прогресс
Дата рождения
16.09.1984
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Прогресс
Место жительства
С 1984
Прогресс
Место жительства
С 2004
Днепр
, Дніпропетровська область
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