Семенюта (Онищенко) Оксана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюта (Онищенко) Оксана Владимировна

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Место рождения

Прогресс

Дата рождения

16.09.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1984
Место жительства
С 2004
Днепр, Дніпропетровська область
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