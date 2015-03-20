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Порфирьева Анастасия Григорьевна
Порфирьева Анастасия Григорьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.03.2015
Пол
Женский
Отец
Порфирьев Григорий Станиславович
Мать
Порфирьева Наталья Николаевна
Дети
Не указаны
Добавил:
НП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.2015
Отец:
Порфирьев Григорий Станиславович
Мать:
Порфирьева Наталья Николаевна
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