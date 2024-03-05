Говдже (Трушина) Яна Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Говдже (Трушина) Яна Станиславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1991

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1991

Отец: Трушин Станислав Владимирович

Мать: Трушина Виктория Викторовна

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