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Говдже (Трушина) Яна Станиславовна
Говдже (Трушина) Яна Станиславовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.10.1991
Пол
Женский
Отец
Трушин Станислав Владимирович
1966 г.р.
Мать
Трушина (Астахова) Виктория Викторовна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1991
Отец:
Трушин Станислав Владимирович
Мать:
Трушина Виктория Викторовна
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