Моисеева (Чакина) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1939
Дата смерти15.09.2021
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1939
Отец: Чакиин Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моисеева Людмила
Отец ребёнка: Моисеев Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моисеев Сергей
Отец ребёнка: Моисеев Дмитрий
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Моисеев Дмитрий
Смерть
15.09.2021