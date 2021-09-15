Моисеева (Чакина) Елизавета 31.01.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Моисеева (Чакина) Елизавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1939

Дата смерти

15.09.2021

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1939

Отец: Чакиин Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моисеева Людмила

Отец ребёнка: Моисеев Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеев Сергей

Отец ребёнка: Моисеев Дмитрий

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Моисеев Дмитрий

Смерть
15.09.2021

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