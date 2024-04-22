(Козлов) Дора Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Козлов) Дора Константиновна

(Козлов) Дора Константиновна

Место рождения

Нагибово, Октябрьский муниципальный район, Еврейская автономная область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козлов ?

Мать: Козлова ?

Нагибово, Октябрьский муниципальный район, Еврейская автономная область
Смерть
Неизвестно
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close