Кайгородова Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайгородова Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кайгородов Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кайгородова Нина Андреевна

Отец ребёнка: Кайгородов Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирилова Галина Андреевна

Отец ребёнка: Кайгородов Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кайгородов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Кайгородов Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кайгородов Петр Андреевич

Отец ребёнка: Кайгородов Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кайгородов Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Кайгородов Андрей

Смерть
Неизвестно
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