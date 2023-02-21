Кайгородова Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кайгородов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кайгородова Нина Андреевна
Отец ребёнка: Кайгородов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кирилова Галина Андреевна
Отец ребёнка: Кайгородов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кайгородов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Кайгородов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кайгородов Петр Андреевич
Отец ребёнка: Кайгородов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кайгородов Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Кайгородов Андрей
Смерть
Неизвестно