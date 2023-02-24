Чиковинский Иван Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.09.1926
Дочь: Михайлова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Чиковинская Арина Петровна
Рождение ребёнка
16.11.1928
Сын: Чиковинский Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Чиковинская Арина Петровна
рудник Мордой, Кыринский р-н, Читинская обл.
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Чиковинская Василиса Ивановна
Мать ребёнка: Чиковинская Арина Петровна
Рождение ребёнка
26.11.1938
Сын: Чиковинский Михаил Иванович
Мать ребёнка: Чиковинская Арина Петровна
Рождение ребёнка
21.10.1940
Дочь: Самуилова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Чиковинская Арина Петровна
Рождение ребёнка
21.08.1945
Дочь: Просвирина Лина Ивановна
Мать ребёнка: Чиковинская Арина Петровна
Рождение ребёнка
27.11.1948
Дочь: Рыжакова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Чиковинская Арина Петровна
Смерть
Неизвестно