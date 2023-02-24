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Чиковинский Иван Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.09.1926

Дочь: Михайлова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Чиковинская Арина Петровна

Рождение ребёнка
16.11.1928

Сын: Чиковинский Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Чиковинская Арина Петровна

рудник Мордой, Кыринский р-н, Читинская обл.
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Чиковинская Василиса Ивановна

Мать ребёнка: Чиковинская Арина Петровна

Рождение ребёнка
26.11.1938

Сын: Чиковинский Михаил Иванович

Мать ребёнка: Чиковинская Арина Петровна

Рождение ребёнка
21.10.1940

Дочь: Самуилова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Чиковинская Арина Петровна

Рождение ребёнка
21.08.1945

Дочь: Просвирина Лина Ивановна

Мать ребёнка: Чиковинская Арина Петровна

Рождение ребёнка
27.11.1948

Дочь: Рыжакова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Чиковинская Арина Петровна

Смерть
Неизвестно
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