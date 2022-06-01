Виноградов Сергей Виктлровичг
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1976
Дата смерти01.06.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1976
Рождение ребёнка
16.03.2007
Дочь: Виноградова Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.05.2010
Дочь: Виноградова Елена Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.09.2013
Дочь: Виноградова Алина Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.02.2017
Дочь: Виноградова Яна Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
01.07.2017
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
01.06.2022