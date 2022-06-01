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Виноградов Сергей Виктлровичг

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1976

Дата смерти

01.06.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1976

Отец: Виноградов Виктор Степанович

Мать: Виноградова Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
16.03.2007

Дочь: Виноградова Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.05.2010

Дочь: Виноградова Елена Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.09.2013

Дочь: Виноградова Алина Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.02.2017

Дочь: Виноградова Яна Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
01.07.2017

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
01.06.2022
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