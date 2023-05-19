Шелпаков Никанор Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШелпаков Никанор Фёдорович

Шелпаков Никанор Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

30.12.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шелпакова Татьяна Никаноровна

Мать ребёнка: Христинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелпаков Фёдор Никанорович

Мать ребёнка: Христинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Христинья

Рождение ребёнка
1919

Сын: Шелпаков иван никанорович

Мать ребёнка: Христинья

Рождение ребёнка
1922

Сын: Шелпаков Александр Никанорович

Мать ребёнка: Христинья

Рождение ребёнка
27.06.1927

Сын: Шелпаков Павел Никанорович

Мать ребёнка: Христинья

Смерть
30.12.1966

Мы используем куки для улучшения работы сайта.