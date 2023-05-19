Шелпаков Никанор Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти30.12.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шелпакова Татьяна Никаноровна
Мать ребёнка: Христинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелпаков Фёдор Никанорович
Мать ребёнка: Христинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Христинья
Рождение ребёнка
1919
Сын: Шелпаков иван никанорович
Мать ребёнка: Христинья
Рождение ребёнка
1922
Сын: Шелпаков Александр Никанорович
Мать ребёнка: Христинья
Рождение ребёнка
27.06.1927
Сын: Шелпаков Павел Никанорович
Мать ребёнка: Христинья
Смерть
30.12.1966