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Бебелин Валерий Ильич

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1947

Дата смерти

28.07.1991

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Бебелин Илья Иванович

Мать: Бебелина Прасковья Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
29.03.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.07.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
28.07.1991
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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