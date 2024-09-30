Бебелин Валерий Ильич
Место рождения
Дата рождения1947
Дата смерти28.07.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.03.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.07.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
28.07.1991