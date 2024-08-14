Пилипенко Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.10.1948
Дочь: Пилипенко(Павловская) (Пилипенко) Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Пилипенко Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
27.10.1950
Дочь: Пилипенко Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Пилипенко Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
18.02.1955
Сын: Пилипенко Николай Михайлович
Отец ребёнка: Пилипенко Михаил Николаевич
Смерть
Неизвестно