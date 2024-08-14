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Пилипенко Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пилипенко Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
16.10.1948

Дочь: Пилипенко(Павловская) (Пилипенко) Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Пилипенко Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
27.10.1950

Дочь: Пилипенко Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Пилипенко Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
18.02.1955

Сын: Пилипенко Николай Михайлович

Отец ребёнка: Пилипенко Михаил Николаевич

Смерть
Неизвестно

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