Нила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1925

Дата смерти

09.03.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курленков Федор Аксенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курленков Федор Аксенович

Смерть
09.03.1997

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