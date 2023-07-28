Балакина (Токарь) Людмила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1966
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.04.1987
Дочь: Немова (Балакина) Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Балакин Андрей Георгиевич
Рождение ребёнка
06.06.1988
Сын: Балакин Георгий Андреевич
Отец ребёнка: Балакин Андрей Георгиевич
Рождение ребёнка
30.04.1990
Сын: Балакин Евгений Андреевич
Отец ребёнка: Балакин Андрей Георгиевич