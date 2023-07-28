Балакина (Токарь) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балакина (Токарь) Людмила Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1966

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1966

Отец: Токарь Иван Васильевич

Мать: Токарь (Федорцова) Екатерина Нестеровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балакин Андрей Георгиевич

Рождение ребёнка
23.04.1987

Дочь: Немова (Балакина) Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Балакин Андрей Георгиевич

Рождение ребёнка
06.06.1988

Сын: Балакин Георгий Андреевич

Отец ребёнка: Балакин Андрей Георгиевич

Рождение ребёнка
30.04.1990

Сын: Балакин Евгений Андреевич

Отец ребёнка: Балакин Андрей Георгиевич

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