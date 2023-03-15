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Мустафина Назира Галимулловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1936

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1936

Отец: Мустафин Галимулла Шаймардан улы

Мать: Вахитова Шаригол Гарифжан кызы

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