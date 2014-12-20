Кузьмицкая Фатима (Фаина) Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмицкая Фатима (Фаина) Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1937

Дата смерти

20.12.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмицкий Анатолий Станиславович

г. Минск, Беларусь
Рождение ребёнка
07.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмицкий Анатолий Станиславович

г. Минск, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмицкий Анатолий Станиславович

Смерть
20.12.2014
д. Гайна, Логойский р-н, Минская обл, Беларусь
Похороны
Неизвестно
д. Гайна, Логойский р-н, Минская обл, Беларусь
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