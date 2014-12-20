Кузьмицкая Фатима (Фаина) Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1937
Дата смерти20.12.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.10.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузьмицкий Анатолий Станиславович
г. Минск, Беларусь
Рождение ребёнка
07.04.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузьмицкий Анатолий Станиславович
г. Минск, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.12.2014
д. Гайна, Логойский р-н, Минская обл, Беларусь
Похороны
Неизвестно
д. Гайна, Логойский р-н, Минская обл, Беларусь