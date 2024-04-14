Dumler Maria - Мария Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.1924
Сын: Schreiner David Davidovich
Отец ребёнка: Schreiner Давид Иванович
Верхняя Грязнуха, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
1972