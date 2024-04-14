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Dumler Maria - Мария Адамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Schreiner Давид Иванович

Рождение ребёнка
20.10.1924

Сын: Schreiner David Davidovich

Отец ребёнка: Schreiner Давид Иванович

Верхняя Грязнуха, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
1972

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