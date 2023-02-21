Дорохина (Сизёнова) Зинаида Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорохина (Сизёнова) Зинаида Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

23.06.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.08.1947

Сын: Дорохин Александр Петрович

Отец ребёнка: Дорохин Пётр Никифорович

Новая, Верховский муниципальный район, Орловская область
Смерть
23.06.1993
Нижний Саловск, Семикаракорский муниципальный район, Ростовская область
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