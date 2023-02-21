Дорохина (Сизёнова) Зинаида Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти23.06.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.08.1947
Сын: Дорохин Александр Петрович
Отец ребёнка: Дорохин Пётр Никифорович
Новая, Верховский муниципальный район, Орловская область
Смерть
23.06.1993
Нижний Саловск, Семикаракорский муниципальный район, Ростовская область