Савикова (Спирина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1897
Дата смерти17.06.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1897
Отец: Спирин Феофан
Мать: Спирина Мария
Рождение ребёнка
1918
Сын: Савиков (savikov) Иван Афанасьевич (Ivan Afanasyevich)
Отец ребёнка: Савиков Афанасий
Саратовская обл., Баландинский р-н, Безобразовский с/с
Рождение ребёнка
1921
Сын: Савиков (savikov) Петр Афанасьевич (Petr Afanasyevich)
Отец ребёнка: Савиков Афанасий
Рождение ребёнка
24.08.1924
Дочь: Борисова Клавдия
Отец ребёнка: Савиков Афанасий
Рождение ребёнка
28.11.1926
Сын: Савиков Филипп
Отец ребёнка: Савиков Афанасий
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Мурадова Мария
Отец ребёнка: Савиков Афанасий
Смерть
17.06.1987