Савикова (Спирина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савикова (Спирина) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1897

Дата смерти

17.06.1987

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1897

Отец: Спирин Феофан

Мать: Спирина Мария

Рождение ребёнка
1918

Сын: Савиков (savikov) Иван Афанасьевич (Ivan Afanasyevich)

Отец ребёнка: Савиков Афанасий

Саратовская обл., Баландинский р-н, Безобразовский с/с
Рождение ребёнка
1921

Сын: Савиков (savikov) Петр Афанасьевич (Petr Afanasyevich)

Отец ребёнка: Савиков Афанасий

Рождение ребёнка
24.08.1924

Дочь: Борисова Клавдия

Отец ребёнка: Савиков Афанасий

Рождение ребёнка
28.11.1926

Сын: Савиков Филипп

Отец ребёнка: Савиков Афанасий

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Мурадова Мария

Отец ребёнка: Савиков Афанасий

Смерть
17.06.1987
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