Исаева (Векшинская) Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева (Векшинская) Елена Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1971 г.р.

Дети

1995 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаев Александр Борисович

Рождение ребёнка
09.08.1995

Дочь: Кичаева (Исаева) Диана Александровна

Отец ребёнка: Исаев Александр Борисович

Рождение ребёнка
11.03.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исаев Александр Борисович

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