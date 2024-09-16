Исаева (Векшинская) Елена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.08.1995
Дочь: Кичаева (Исаева) Диана Александровна
Отец ребёнка: Исаев Александр Борисович
Рождение ребёнка
11.03.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Исаев Александр Борисович