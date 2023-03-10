Коркина (Смирнова) Лариса Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коркина (Смирнова) Лариса Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1965

Пол

Женский

Отец

Мать

1943 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1965

Отец: Смирнов Юрий

Мать: Смирнова Людмила Ивановна

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