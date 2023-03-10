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Коркина (Смирнова) Лариса Юрьевна
Коркина (Смирнова) Лариса Юрьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.09.1965
Пол
Женский
Отец
Смирнов Юрий
Мать
Смирнова Людмила Ивановна
1943 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
?.09.1965
Отец:
Смирнов Юрий
Мать:
Смирнова Людмила Ивановна
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