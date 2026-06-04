Никита Яковлевич 1878 — найти родственников по фамилии на Familio

Никита Яковлевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1878, Храброво, Талдомский, Московская область

умер Неизвестно

Мать
Устинья Васильевна1840 г.р.
Отец
Яков Кондратович1842 г.р.
Супруги
Ксения Яковлевна1875 г.р.
Дети
Варвара Никитична1898 г.р.
Марфа Никитична1901 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Яков Кондратович

Мать: Устинья Васильевна

Храброво, Талдомский, Московская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Яковлевна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Варвара Никитична

Мать ребёнка: Ксения Яковлевна

Храброво, Талдомский, Московская область

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Марфа Никитична

Мать ребёнка: Ксения Яковлевна

Храброво, Талдомский, Московская область

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Пелагея Никитична

Мать ребёнка: Ксения Яковлевна

Храброво, Талдомский, Московская область

Рождение ребёнка
1906

Сын: Василий Никитич

Мать ребёнка: Ксения Яковлевна

Храброво, Талдомский, Московская область

Смерть
Неизвестно

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