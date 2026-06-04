Никита Яковлевич
мужской, родился 1878, Храброво, Талдомский, Московская область
умер Неизвестно
МатьУстинья Васильевна1840 г.р.
ОтецЯков Кондратович1842 г.р.
Супруги
Ксения Яковлевна1875 г.р.
Дети
Варвара Никитична1898 г.р.
Марфа Никитична1901 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Яков Кондратович
Мать: Устинья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Варвара Никитична
Мать ребёнка: Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Марфа Никитична
Мать ребёнка: Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Пелагея Никитична
Мать ребёнка: Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Василий Никитич
Мать ребёнка: Ксения Яковлевна
Смерть
Неизвестно