Усманов Рашид Хамзиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманов Рашид Хамзиевич

Место рождения

? Узбекская ССР

Дата рождения

29.06.1952

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1952

Отец: Усманов Хамза

Мать: Усманова ?

? Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Усинск, Коми АССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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