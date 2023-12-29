Денисова Татьяна Екимова (Якимова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
29.09.1779
Муж: Денисов Яков Фёдоров
Рождение ребёнка
26.06.1782
Дочь: (Денисова) Марфа Яковлева
Отец ребёнка: Денисов Яков Фёдоров
Рождение ребёнка
20.12.1790
Сын: Денисов Иван Яковлев
Отец ребёнка: Денисов Яков Фёдоров
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Денисов Яков Фёдоров
Рождение ребёнка
20.08.1793
Отец ребёнка: Денисов Яков Фёдоров