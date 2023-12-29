Денисова Татьяна Екимова (Якимова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова Татьяна Екимова (Якимова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
29.09.1779

Муж: Денисов Яков Фёдоров

Рождение ребёнка
26.06.1782

Дочь: (Денисова) Марфа Яковлева

Отец ребёнка: Денисов Яков Фёдоров

Рождение ребёнка
20.12.1790

Сын: Денисов Иван Яковлев

Отец ребёнка: Денисов Яков Фёдоров

Рождение ребёнка
1791

Сын: Денисов Фёдор Яковлев

Отец ребёнка: Денисов Яков Фёдоров

Рождение ребёнка
20.08.1793

Сын: Денисов Степан Яковлев

Отец ребёнка: Денисов Яков Фёдоров

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