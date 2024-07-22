Клепинина (Юдакова) Любовь Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлепинина (Юдакова) Любовь Петровна

Клепинина (Юдакова) Любовь Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1957

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1957

Отец: Юдаков Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клепинин Валерий Леонидович

Рождение ребёнка
09.04.1980

Сын: Клепинин Александр Валерьевич

Отец ребёнка: Клепинин Валерий Леонидович

Юргамыш, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
03.02.1984

Дочь: Лапханова Татьяна Валерьевна

Отец ребёнка: Клепинин Валерий Леонидович

Юргамыш, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
03.10.1988

Сын: Клепинин Виктор Валерьевич

Отец ребёнка: Клепинин Валерий Леонидович

Юргамыш, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.