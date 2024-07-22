Клепинина (Юдакова) Любовь Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1957
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1957
Отец: Юдаков Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.04.1980
Сын: Клепинин Александр Валерьевич
Отец ребёнка: Клепинин Валерий Леонидович
Рождение ребёнка
03.02.1984
Дочь: Лапханова Татьяна Валерьевна
Отец ребёнка: Клепинин Валерий Леонидович
Рождение ребёнка
03.10.1988
Сын: Клепинин Виктор Валерьевич
Отец ребёнка: Клепинин Валерий Леонидович