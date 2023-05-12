Багаева Дария Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Багаева Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Багаев Дмитрий Ефимович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Багаев Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Багаев Дмитрий Ефимович
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Багаев Дмитрий Ефимович
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Багаев Дмитрий Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно