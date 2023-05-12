Багаева Дария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багаева Дария Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Багаева Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Багаев Дмитрий Ефимович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Багаев Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Багаев Дмитрий Ефимович

Рождение ребёнка
1934

Сын: Багаев Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Багаев Дмитрий Ефимович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Багаев Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Багаев Дмитрий Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багаев Дмитрий Ефимович

Смерть
Неизвестно
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