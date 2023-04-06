Мотова Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМотова Мария Алексеевна

Мотова Мария Алексеевна

avatar

Место рождения

Павликово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

13.08.1912 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Павликово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Мотов Константин Андреевич

Отец ребёнка: Мотов Андрей Иванович

Павликово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Мотов Павел Андреевич

Отец ребёнка: Мотов Андрей Иванович

Павликово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Мотов Флегонт Андреевич

Отец ребёнка: Мотов Андрей Иванович

Балакирево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1891

Сын: Мотов Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Мотов Андрей Иванович

Балакирево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Мотова Евгения Андреевна

Отец ребёнка: Мотов Андрей Иванович

Балакирево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Мотова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Мотов Андрей Иванович

Балакирево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мотов Андрей Иванович

Смерть
13.08.1912 ст.
Балакирево, Сычевская волость, Вологодский уезд
От водянки.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close