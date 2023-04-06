Мотова Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смерти13.08.1912 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Мотов Константин Андреевич
Отец ребёнка: Мотов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Мотов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Мотов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Мотов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Мотова Евгения Андреевна
Отец ребёнка: Мотов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Мотова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Мотов Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.08.1912 ст.
От водянки.