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Юшкова Надежда Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1907

Муж: Юшков Афинодор Константинович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Юшкова Валентина Афинодоровна

Отец ребёнка: Юшков Афинодор Константинович

Иванищево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Юшков Василий Афинодорович

Отец ребёнка: Юшков Афинодор Константинович

Иванищево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Юшков Вениамин Афинодорович

Отец ребёнка: Юшков Афинодор Константинович

Иванищево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Юшкова Серафима Афинодоровна

Отец ребёнка: Юшков Афинодор Константинович

Иванищево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
1915
Иванищево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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