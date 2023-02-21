Юшкова Надежда Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1907
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Юшкова Валентина Афинодоровна
Отец ребёнка: Юшков Афинодор Константинович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Юшков Василий Афинодорович
Отец ребёнка: Юшков Афинодор Константинович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Юшков Вениамин Афинодорович
Отец ребёнка: Юшков Афинодор Константинович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Юшкова Серафима Афинодоровна
Отец ребёнка: Юшков Афинодор Константинович
Место жительства
1915
Смерть
Неизвестно