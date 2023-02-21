Гамеров Симон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГамеров Симон

Гамеров Симон

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Гамеров Мордух Симонович

Мать ребёнка: не указана

Двинский уезд
По !-й Всеобщей переписи населения 1897 года по Курляндской, Витебской и Лифляндской губерниям в переписном листе деревни Энгельсбург Илукстского уезда Курляндской губернии место приписки Слободская ... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close