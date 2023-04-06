Русейкина Елена Сергеевна
Место рождения
Дата рождения08.04.1985
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1985
Рождение ребёнка
21.09.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Елисеев Даниил Владимирович
Рождение ребёнка
Вычислено 26.11.2018
Дочь: Елисеева Арианна Данииловна
Отец ребёнка: Елисеев Даниил Владимирович
Рождение ребёнка
Вычислено 26.11.2018
Дочь: Елисеева Арианна Данииловна
Отец ребёнка: не указан