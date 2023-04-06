Русейкина Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русейкина Елена Сергеевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

08.04.1985

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Вычислено 2018 г.р.
Вычислено 2018 г.р.

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1985

Отец: Русейкин Сергей Степанович

Мать: Русейкина Лариса Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.09.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елисеев Даниил Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Вычислено 26.11.2018

Дочь: Елисеева Арианна Данииловна

Отец ребёнка: Елисеев Даниил Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Вычислено 26.11.2018

Дочь: Елисеева Арианна Данииловна

Отец ребёнка: не указан

Москва, город федерального значения Москва
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