Семенова Марина (Макрина) Ульянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова Марина (Макрина) Ульянова

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Место рождения

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1737 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Семенов Сава Кириллов

Отец ребёнка: Семенов Кирилл Ларионов

Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Семенов Никита Кириллов

Отец ребёнка: Семенов Кирилл Ларионов

Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Авдотья Кириллова

Отец ребёнка: Семенов Кирилл Ларионов

Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Кирилл Ларионов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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