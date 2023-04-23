Глухарева Евгения Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухарева Евгения Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Глухарев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Глухарев Николай Иванович

Семеновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1887

Сын: Глухарев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Глухарев Николай Иванович

Семеновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно

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