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Вырубов Алексей Алексеевич

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Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

18.01.1841

Дата смерти

01.08.1900

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Врач, Доктор медицины, почетный член Орловского медицинского общества
Бракосочетание
Около 1890

Жена: Вырубова (Анитова) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Евланова (Вырубова) Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Вырубова (Анитова) Мария Николаевна

Смерть
01.08.1900
Похороны
Неизвестно

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