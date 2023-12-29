Вырубов Алексей Алексеевич
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения18.01.1841
Дата смерти01.08.1900
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Врач, Доктор медицины, почетный член Орловского медицинского общества
Бракосочетание
Около 1890
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Евланова (Вырубова) Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Вырубова (Анитова) Мария Николаевна
Смерть
01.08.1900
Похороны
Неизвестно