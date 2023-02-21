Пивченко Игорь Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивченко Игорь Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.?

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.?

Сын: Пивченко Евгений Игоревич

Мать ребёнка: Пивченко Ирина Александровна

Рождение ребёнка
12.06.?

Дочь: Пивченко Екатерина Игоревна

Мать ребёнка: Пивченко Ирина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пивченко Ирина Александровна

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