Пивченко Игорь Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.?
Сын: Пивченко Евгений Игоревич
Мать ребёнка: Пивченко Ирина Александровна
Рождение ребёнка
12.06.?
Дочь: Пивченко Екатерина Игоревна
Мать ребёнка: Пивченко Ирина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно