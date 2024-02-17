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Sysoev Yuriy

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Место рождения

Orekhovo-Zuevo, Russia

Дата рождения

01.04.1917

Дата смерти

Около 1941

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

1941 г.р.

Добавил:

DB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1917

Отец: Sysoev Alexey

Мать: Sysoeva Anna

Orekhovo-Zuevo, Russia
Образование
Между 1938 и 1939
Fergada, Uzbekistan
Педагогический институт
Образование
Между ?.09.1939 и 1941
Arkhangelsk, Russia
Архангельский педагогический институт
Место жительства
?.09.1939
Arkhangelsk, Russia
Fergada, Uzbekistan
Совершение преступления
23.11.1940
Arkhangelsk, Russia
Арест
Арест
23.11.1940
Arkhangelsk, Russia
Арест
Работа или профессия
С 1940
Arkhangelsk, Russia
Педагог | Школа медсестер при 1 городской Архангельской больнице
Рождение ребёнка
17.06.1941

Сын: Sysoev Mikhail

Мать ребёнка: Sysoeva Nina

Parfino, Starorussky, USSR
Смерть
Около 1941
Arkhangelsk, Russia
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