Sysoev Yuriy
Место рожденияOrekhovo-Zuevo, Russia
Дата рождения01.04.1917
Дата смертиОколо 1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1917
Отец: Sysoev Alexey
Мать: Sysoeva Anna
Orekhovo-Zuevo, Russia
Образование
Между 1938 и 1939
Fergada, Uzbekistan
Педагогический институт
Образование
Между ?.09.1939 и 1941
Arkhangelsk, Russia
Архангельский педагогический институт
Место жительства
?.09.1939
Arkhangelsk, Russia
Fergada, Uzbekistan
Совершение преступления
23.11.1940
Arkhangelsk, Russia
Арест
Арест
23.11.1940
Arkhangelsk, Russia
Арест
Работа или профессия
С 1940
Arkhangelsk, Russia
Педагог | Школа медсестер при 1 городской Архангельской больнице
Рождение ребёнка
17.06.1941
Сын: Sysoev Mikhail
Мать ребёнка: Sysoeva Nina
Parfino, Starorussky, USSR
Смерть
Около 1941
Arkhangelsk, Russia