Протопопова Аксинья Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Прасковья Ильинична
Отец ребёнка: Протопопов Илья Никитич
Рождение ребёнка
Около 1838
Отец ребёнка: Протопопов Илья Никитич
Рождение ребёнка
Около 1840
Отец ребёнка: Протопопов Илья Никитич
Рождение ребёнка
Между 1845 и 1849
Отец ребёнка: Протопопов Илья Никитич
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Пелагея Ильинична
Отец ребёнка: Протопопов Илья Никитич
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Протопопов Афанасий Ильич
Отец ребёнка: Протопопов Илья Никитич
Смерть
Неизвестно