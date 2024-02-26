Протопопова Аксинья Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протопопова Аксинья Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Прасковья Ильинична

Отец ребёнка: Протопопов Илья Никитич

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Протопопов Максим Ильич

Отец ребёнка: Протопопов Илья Никитич

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Протопопов Данила Ильич

Отец ребёнка: Протопопов Илья Никитич

Рождение ребёнка
Между 1845 и 1849

Сын: Протопопов Петр Ильич

Отец ребёнка: Протопопов Илья Никитич

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Пелагея Ильинична

Отец ребёнка: Протопопов Илья Никитич

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Протопопов Афанасий Ильич

Отец ребёнка: Протопопов Илья Никитич

Смерть
Неизвестно
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