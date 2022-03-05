Котловенко Инесса Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котловенко Инесса Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1940

Дата смерти

05.03.2022

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1940

Отец: не указан

Мать: Мария

Рождение ребёнка
17.07.1966

Сын: Котловенко Александр Михайлович

Отец ребёнка: Котловенко Михаил Маркович

Бикин, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
20.01.?

Дочь: Котловенко Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Котловенко Михаил Маркович

Смерть
05.03.2022
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