Котловенко Инесса Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1940
Дата смерти05.03.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1940
Мать: Мария
Рождение ребёнка
17.07.1966
Сын: Котловенко Александр Михайлович
Отец ребёнка: Котловенко Михаил Маркович
Бикин, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
20.01.?
Дочь: Котловенко Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Котловенко Михаил Маркович
Смерть
05.03.2022